Сила землетрусів у Туреччині дорівнювала вибуху 500 атомних бомб — експерт
Сумарно вони тривали близько 2 хвилин: перше 65 секунд, а друге - 45 секунд, інформує
Представник Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Орхан Татар заявив, що сила землетрусів, які відбулися у Туреччині, дорівнювала вибуху 500 атомних бомб. Його слова цитує DHA, зазначаючи, що, за словами фахівця, країна зіштовхнулася з лихом, яке виходить за рамки того, що можна було б очікувати.
"Ми аналізуємо два землетруси, які сталися 6 лютого. Тривалість першого сильного землетрусу склала 65 секунд. Руйнівний ефект другого землетрусу склав 45 секунд", - повідомив він.
Виходить, що сумарно населені пункти в зоні землетрусу трясло близько 2 хвилин.
"Енергія, що виділилася двома землетрусами, порівнювана з енергією 500 атомних бомб. На сьогоднішній день сталося понад 2000 афтершоків, і вони продовжують відбуватися. Переважна більшість з них була силою більше 4 балів", - повідомив він.