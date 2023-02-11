Сила землетрусів у Туреччині дорівнювала вибуху 500 атомних бомб — експерт

Сумарно вони тривали близько 2 хвилин: перше 65 секунд, а друге - 45 секунд, інформує ZN.ua.

Сила землетрусів у Туреччині дорівнювала вибуху 500 атомних бомб — експерт
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Представник Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Орхан Татар заявив, що сила землетрусів, які відбулися у Туреччині, дорівнювала вибуху 500 атомних бомб. Його слова цитує DHA, зазначаючи, що, за словами фахівця, країна зіштовхнулася з лихом, яке виходить за рамки того, що можна було б очікувати.

"Ми аналізуємо два землетруси, які сталися 6 лютого. Тривалість першого сильного землетрусу склала 65 секунд. Руйнівний ефект другого землетрусу склав 45 секунд", - повідомив він.

Виходить, що сумарно населені пункти в зоні землетрусу трясло близько 2 хвилин.

"Енергія, що виділилася двома землетрусами, порівнювана з енергією 500 атомних бомб. На сьогоднішній день сталося понад 2000 афтершоків, і вони продовжують відбуватися. Переважна більшість з них була силою більше 4 балів", - повідомив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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