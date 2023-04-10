У Марселі внаслідок вибуху та обвалу будинку загинули щонайменше двоє людей. Ще шістьох шукають

Причина вибуху поки точно не встановлена.

Ввечері, 9 квітня, у французькому Марселі обвалився будинок внаслідок вибуху, передає France 24. Рятувальники вже знайшли під завалами тіла двох загиблих, інформує ZN.ua.

У Марселі внаслідок вибуху та обвалу будинку загинули щонайменше двоє людей. Ще шістьох шукають
© Скріншот Youtube

Вказано, що тіла вдалося виявити через 24 години після того, як вибух зруйнував чотириповерхівку. Спочатку повідомлялося, що восьмеро людей «не відповідають на телефонні дзвінки». Після того, як рятувальники дістали з-під завалів двох загиблих, зниклими безвісти вважаються шість людей. Крім того, п’ятеро жителів сусідніх будинків отримали незначні поранення.

Точна причина вибуху невідома. Однак слідчі розглядають версію, що трагедія стала результатом витоку газу.

Внаслідок вибуху також пошкоджені дві сусідні будівлі. Одна з них обвалилася пізніше того ж вечора. Рятувальники не постраждали. Загалом було евакуйовано 200 мешканців. З проханням про термінове переселення звернулися 50 людей.





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