На фронті загинув редактор, боєць Третьої штурмової Дмитро Бєндіков

18 березня на війні загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу "1+1", інформує Апостроф .

Як зазначила керівниця TSN.ua Світлана Панюшкіна, військовий загинув під час виконання бойового завдання на Сході України.

Кар?єру в 1+1 media Бєндіков розпочав у червні 2023 року, а в липні 2024 року долучився до лав Сил безпеки й оборони. Служив у Третій окремій штурмовій бригаді.

"Наш Діма на щиті. Це найважчі слова, які я мушу сказати. Діма родом зі Сходу України, там він і загинув. Він відвойовував шматок землі, де сам народився, і за цю землю віддав своє життя. Він наш Друг, наш Колега, наш Захисник", - повідомила вона.

Керівниця сайту зауважила, що він був сповнений оптимізму, заряджав нас своєю енергією й захоплював світоглядом. Перебуваючи на передовій, знаходив час підбадьорити команду та розповісти цікаві історії зі служби.

Всі з нетерпінням чекали на його повернення з фронту, а він жартував, що варто лише почекати, адже завершення війни обіцяв новий лідер США .

"А ще - шалено любив свою роботу, жив журналістикою й присвятив професії більшу частину свого життя. Дмитро віддавався роботі на мільйон, ніколи не залишав зміну, поки всі важливі новини не з'являться на сайті... Це невимовна втрата для усіх нас, і для всієї країни, адже Дмитро віддав своє життя за наше з вами завтра! Вічна пам?ять! Про місце й час прощання повідомимо згодом. У Дмитра залишилася літня мама, Ганна Семенівна. Підтримати її можна за навігацією у коментарях...", - додала Світлана Панюшкіна.