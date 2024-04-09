На фронті загинув актор Андрій Доманський

Чоловік приєднався до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення.

На фронті загинув актор Андрій Доманський
© Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги

На фронті загинув актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Доманський, який пропрацював 25 років в театрі актором та зіграв понад 40 ролей. Про це інформують колеги полеглого в Facebook, інформує ZN.ua.

Зазначається, що Доманський з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем. Мав позивний «Артист».

«Помер мій друг, мій побратим Андрій Доманський «Артист». Разом пройшли з початку повномасштабної. Воювали з Макарова і до Херсону. Разом штурмували точку, що під Білогіркою на Херсонщині, тримали оборону. Саме він витащив мене пораненого з окопу і прикривав відхід. У тому бою Андрій отримав важку контузію.. Потім разом по шпиталях... лікування, ВЛК. Його списали, я зрадів... сказав – поживеш ще трошки... а він... А він писав вірші про побратимів, дружбу і війну. Доманський був професійним артистом, грав в Житомирському театрі імені Кочерги. Я мріяв прийти на його спектакль... Творча людина з великим серцем, яке вже не б'ється. Прощай мій друже, дякую Богу за тебе», – поділився спогадом про захисника його побратим Олег Сафтюк.

Прощання із захисником відбудеться 10 квітня в фоє театру.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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