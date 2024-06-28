Співачка Ірина Білик розповіла про загибель на фронті свого друга-хореографа Антона Смецького.

Про це артистка написала на своїй сторінці у Фейсбуці 24 червня, інформує Апостроф .

«Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок…..» — написала вона.

Співачка згадала, як місяць тому у палаці «Україна» люди аплодували Антону Смецькому стоячи.

«Лети, прекрасна Душа!!! Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці «Україна» люди аплодували тобі, стоячи …. Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!» — написала Білик.

Хореограф Антон Смецький працював з українськими зірками і гастролював по світу з власним балетом, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровільно мобілізувався.

Антон Смецький

Фото: facebook.com/Anton.Smeckoj

У серпні 2023 року Антон Смецький підірвався на міні й втратив частину ноги.

Втім, після реабілітації продовжував нести службу.