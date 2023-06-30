«Запізнилася» на вибух у Краматорську: журналістка емоційно розповіла про імпровізований меморіал на місці зруйнованого ракетою кафе

"О четвертій ранку знайшли останнє тіло - маленьке поневічене тіло юної офіціантки, що за день до того робила мені каву".

Журналістка і письменниця Вероніка Миронова зізнається, що втомилася від кількості мертвих, з якою їй доводиться стикатися на роботі. Жінка фільмує тіла загиблих, а декілька днів тому, перебуваючи в Краматорську, вона буквально на 10 хвилин «запізнилася» на вибух, який зруйнував кафе і вбив 12 людей, зокрема три дитини, інформує ZN.ua .

Декого із загиблих вона бачила днем раніше, колеги працівників горезвісного кафе створили на місці руїн імпровізований меморіал:

"Сьогодні о четвертій ранку знайшли останнє тіло - маленьке поневічене тіло юної офіціантки, що за день до того робила мені каву. Годину тому ми підїхали робити зйомки на те саме місце. Біля кафе вже з’явився імпровізований меморіал загиблим співробітникам. Ми під’їхали туди. Картина сповнена розпачу. Молоді люди 18-20 років, фактично діти. Сидять на землі, навколо фото своїх загиблих друзів, курять, плачуть, закривають втомлені обличчя пораненими руками. Я ніколи раніше не бачила, щоб діти ставали стариками за дві доби. Їхній біль пульсував у повітрі. В їхніх очах смуток, нерозуміння, шок, трагедія. В їхніх голосах божевільний розпач. Вони ще два дні тому не знали, що життя у війні буває таке жорстоке. Сьогодні вони вже не мають жодних ілюзій. Все навколо стало сіре", - йдеться в емоційному фейсбук-пості.

Цим молодим людям пощастило вижити, але тепер їм із цим жити, тож вони вже ніколи не будуть безтурботними, як раніше, - констатує Миронова.