Трансгендерна донька Ілона Маска розповіла про злого та самозакоханого батька

20-річна Вівіан Дженна Вілсон, трансгендерна дочка Ілона Маска, заявила, що він був жорстокий з нею і назвала батька самозакоханим, інформує Апостроф .

Про це вона розповіла в першому інтерв'ю, яке дала NBC News, коментуючи висловлювання Маска про неї та її трансгендерну ідентичність.

Маск заявив, що вона "не дівчинка" і мертва для нього.

"По суті, я втратив сина", - сказав Маск, додавши, що не підтримує гендерну ідентичність Вілсон.

На його думку, Вівіан обманом отримала його згоду на операцію зі зміни статі.

Вілсон заявила, що хоч спочатку вагалася, але знала, що робить, коли погодилася на операцію, яка вимагала згоди її батьків. За її словами, нещодавні заяви Маска перейшли будь-яку межу.

"Я думаю, він був впевнений, що я нічого не скажу і просто залишу це без відповіді. Чого я робити не збираюся, тому що якщо ви збираєтеся брехати про мене, наприклад, нахабно перед багатомільйонною аудиторією, я просто так це не залишу", - сказала Вівіан.

За її словами, батько рідко був присутній у її житті, залишаючи її та її братів і сестер під опікою матері чи нянь, хоча Маск мав спільну опіку. При цьому батько, коли приходив, завжди її лаяв.

"Він був холодний. Він дуже швидко впадає в гнів. Він байдужий і самозакоханий", - сказала вона.

Вілсон розповіла, що коли вона була дитиною, Маск переслідував її за прояв жіночих рис і чинив тиск, щоб вона виглядала більш мужньо.

"Я вчилася в четвертому класі. Ми вирушили в цю поїздку, і я не знала, що це була просто реклама однієї з машин - не пам'ятаю, якою саме - і він постійно злобно кричав на мене, тому що мій голос був занадто високим. Це було жорстоко”, – розповіла дівчина.

Вілсон та її брат-близнюк народилися у першої дружини Маска, письменниці Джастін Маск. Пара розлучилася у 2008 році. У 2022 році Вілсон звернулася до суду Каліфорнії за схваленням зміни імені та на процесі засудила свого батька: "Я більше не живу зі своїм біологічним батьком і не бажаю мати з ним жодних родинних зв'язків у жодній формі чи вигляді".