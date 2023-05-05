13-річна українка розповіла, як спланувала протест проти виступу з росіянами на Sanremo Junior

Нещодавно громадськість дізналася про сміливий вчинок юної співачки Софії Самолюк, яка відмовилася брати участь у музичному фестивалі Sanremo Junior 2023 в Італії через допуск виконавця з Росії. Дівчина вийшла на сцену і звернулася до присутніх із закликом підтримувати Україну та бойкотувати присутність громадян РФ на міжнародних заходах.

Згодом артистка розповіла, як готувалася до цього протесту та якою була реакція організаторів конкурсу. Деталями вона поділилася у програмі "Сніданок з 1+1", інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/sonika_samoliuk_

Як зазначила Софія, вона спеціально відвідувала всі репетиції та робила вигляд, ніби нічого не відбувається, щоб мати можливість вийти на сцену та сказати свою промову. Дотримуючись такого плану, дівчині вдалося реалізувати задумане:

"Я спеціально робила вигляд, щоб ніхто нічого не зрозумів. Я брала участь у всіх репетиціях, все робила, як і всі учасники. Перед виходом я сховала листочок з промовою собі в рукав піджака. Після розмови з організаторами, які зовсім не хотіли нічого слухати... Коли ми підійшли і сказали, що не має так бути. Не може росія брати участь у світовому фестивалі. Нам сказали, що діти тут ні до чого, музика ні до чого, просто йдіть та не заважайте. Я хвилювалася, щоб у мене не забрали мою промову. Я навіть думала, що в мене можуть вимкнути мікрофон".

Що стосується організаторів заходу, то, за словами киянки, вони ніяк не відреагували на її гучний протест проти Росії. Вибачень з їхнього боку також не пролунало.

"До мене підходило багато учасників та гостей з зали. Організатори ніяк не відреагували зовсім. Музиканти, всі в залі були приголомшені. Мені казали дуже багато слів підтримки. Організатори досі нічого не сказали, ніяк не вибачилися. Зовсім нічого", - розповіла вона.

Фото: instagram.com/sonika_samoliuk_

Самолюк каже, що не жалкує про свій вчинок і про те, що не вдалося виступити на заході. Навпаки, після численних слів підтримки вона не сумнівається, що вчинила правильно.

Нагадаємо, Софія Самолюк - українська виконавиця-початківець. Вона стала переможницею "Чорноморських ігор" у 2021 році, а роком пізніше отримала гран-прі дитячого фестивалю United Kids у Болгарії.

На фестивалі італійської пісні Sanremo Junior 2023 дівчина мала виступити з англо-українською піснею "Earth", яка була записана з метою привернення світової уваги до війни в нашій країні.