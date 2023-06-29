У Франції поліція застрелила водія-підлітка: в країні почалися протести

Протестувальники палять автомобілі і зводять барикади.

У ніч на 28 червня в кількох паризьких передмістях спалахнули заворушення після того, як поліція застрелила 17-річного темношкірого водія, який намагався втекти від інспекторів дорожнього руху, повідомляє Financial Times. Інцидент стався в Нантері у вівторок вранці. Оприлюднене у соцмережах зняте очевидцем відео збурило користувачів, інформує ZN.ua .

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На кадрах видно, як поліцейський стріляє у вікно автомобіля з боку водія попри відсутність будь-яких ознак безпосередньої небезпеки для охоронців правопорядку. Адвокати родини звинуватили поліцію у проведенні «страти» та пообіцяли подати до суду на двох офіцерів, причетних до трагічного інциденту.

Поліцейські стверджують, що підліток на ім’я Наель жив зі своєю матір’ю в Нантері, і керував орендованою машиною без прав.

Президент Емманюель Макрон у середу закликав до спокою, щоб дати слідчим час з'ясувати, що сталося.

«Я хочу висловити емоції всієї нації після смерті юного Наеля і передати його родині та друзям солідарність і прихильність країни», — сказав Макрон під час поїздки до Марселя.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що одного з двох причетних офіцерів взято під варту для допиту, ведеться розслідування.

«Зображення дуже шокуючі, і вони, вочевидь, не відповідають тому, що ми хочемо, щоб робила поліція,— відповідно до етичних кодексів і закону», — сказав Дарманен, коли його запитали про відео.

Минулої ночі в Нантер та інші передмістя Парижа були направлені близько 1200 поліцейських. Протестувальники підпалили близько 40 автомобілів, звели барикади, кидали фаєри і спалили будівлю, що належить ратуші в Мант-ла-Жолі. Загалом за ніч правоохоронці здійснили 31 арешт, при цьому 24 офіцери отримали поранення. У ніч на 29 червня Міністерство анонсувало присутність двох тисяч поліцейських.

За повідомленнями ЗМІ, торік у Франції загинуло 13 людей, які відмовилися зупинитися на вимогу поліції, у порівнянні з сімома у 2021 році.

Деякі з них загинули через те, що їх застрелила поліція, а інші — через нещасні випадки під час втечі.