Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві та спаленні знайомого банкіра

Підозрюваним є директор одного з інвестиційних фондів Києва.

Поліцейські затримали 51-річного киянина в Чернігівській області у справі про вбивство та спалення знайомого, який раніше працював керуючим одного з банків у Києві. Йому оголосили про підозру в скоєнні злочину за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, що передбачає ув’язнення на строк до 15 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України та Національній поліції, інформує ZN.ua.

Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві та спаленні знайомого банкіра
© Національна поліція

За версією правоохоронців, напередодні зникнення вбитий житель міста Київ відпочивав з товаришем, розпиваючи спиртні напої, в одному із заміських будинків Київської області.

Ймовірно, у ході виниклого конфлікту зловмисник забив до смерті поліном 49-річного товариша та згодом автівкою вивіз тіло до села Нічогівка Козелецької громади на Чернігівщині. Як зазначається, батько фігуранта роддом звідти, тому він добре знав місцевість. Намагаючись приховати злочин, підозрюваний спалив тіло неподалік кладовища.

"Відпрацьовуючи коло осіб, з якими спілкувався потерпілий, було встановлено, що він провів декілька останніх днів до свого зникнення зі своїм старим знайомим. Товаришем виявився один з директорів інвестиційного фонду в місті Києві", – додали правоохоронці.

За даними Нацполіції, йдеться про інвестиційний фонд зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень.

Після виявлення згарижа із останками тіла та фрагментами одягу було встановлено особу загиблого, а зловмисника затримали в його заміському будинку. Також було проведено низку обшуків і зібрано доказову базу, яка доводить причетність фігуранта до злочину.


Максим Царук, ZN.ua





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