У метро Києва поліція затримала пасажира з гранатою: всі подробиці, фото

Поліція Києва у столичному метро на станції "Мінська" затримала 29-річного чоловіка з гранатою у кишені. Йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Співробітники поліції виявили у метро пасажира, який "постійно озирався та вів себе підозріло". Під час перевірки, в його кишені знайшли гранату "Ф-1" та запал до неї. Підозрюваного затримали, а боєприпас вилучили та відправили на експертизу.

Пасажиром з гранатою виявився уродженець Одеської області. За процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 263 ККУ (зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Наразі фігурант справи знаходиться під нічним домашнім арештом.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua