Поліція викрила шахрайські кол-центри, які виманювали кошти на благодійність
37-річна киянка організувала роботу псевдоволонтерів.
Мешканка Києва організувала злочинну схему, через яку виманювала кошти у громадян під приводом допомоги дітям з інвалідністю, дитбудинкам та малозабезпеченим сім’ям. Як повідомляють в
Зазначається, що 37-річна киянка залучила в "бізнес" навіть рідну сестру. Шахраям вдалося видурити понад 12 млн грн.
"Щоб увійти в довіру до потенційних благодійників, шахраї використовували історії і фото реальних хворих дітей та малозабезпечених осіб. Наприклад, скориставшись складним матеріальним становищем матері двох дітей з інвалідністю, шахраї зібрали на реабілітацію дітей понад 400 тисяч гривень, а родині передали лише 20 тисяч. Решту присвоїли собі" , - повідомили в поліції.
Для переведення отриманих незаконним шляхом коштів у готівку спільники використовували фіктивних фізичних осіб-підприємців, які надавали юридичні і консультаційні «послуги» та товариства з обмеженою відповідальністю, які займалися продажем будівельних матеріалів й інших товарів чи послуг, які до благодійних фондів не мали жодного відношення.
Фігурантам справи оголошено про підозри у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.