Поліція викрила шахрайські кол-центри, які виманювали кошти на благодійність

37-річна киянка організувала роботу псевдоволонтерів.

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Мешканка Києва організувала злочинну схему, через яку виманювала кошти у громадян під приводом допомоги дітям з інвалідністю, дитбудинкам та малозабезпеченим сім’ям. Як повідомляють в пресслужбі поліції, аферистка відкрила у Житомирі три шахрайські кол-центри, в яких працювало 40 операторів. Вони під виглядом волонтерів виманювали кошти, інформує ZN.ua .

Зазначається, що 37-річна киянка залучила в "бізнес" навіть рідну сестру. Шахраям вдалося видурити понад 12 млн грн.

"Щоб увійти в довіру до потенційних благодійників, шахраї використовували історії і фото реальних хворих дітей та малозабезпечених осіб. Наприклад, скориставшись складним матеріальним становищем матері двох дітей з інвалідністю, шахраї зібрали на реабілітацію дітей понад 400 тисяч гривень, а родині передали лише 20 тисяч. Решту присвоїли собі" , - повідомили в поліції.

Для переведення отриманих незаконним шляхом коштів у готівку спільники використовували фіктивних фізичних осіб-підприємців, які надавали юридичні і консультаційні «послуги» та товариства з обмеженою відповідальністю, які займалися продажем будівельних матеріалів й інших товарів чи послуг, які до благодійних фондів не мали жодного відношення.

Фігурантам справи оголошено про підозри у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.