"Прийшов із батьками": охоронець супермаркету побив підлітка, у справу втрутилася поліція

В одному з кременчуцьких маркетів на вул. Білаша, 8 стався інцидент між підлітком та охоронцем.

Як повідомляє місцеве видання, 16-річний хлопець пішов до магазину купити маленьку пачку томатів. Та шукав інший товар.

Пішов до каси, оплатив і попрямував до виходу. Проте раптом до нього прибіг охоронець, схапив його за куртку і потягнув до підсобки. Там передивлявся його кишені. А переконавшись, що той нічого не вкрав, запитав про томати. Хлопець відповів, що простояв у черзі і що все оплатив.

"Підтвердити покупку може касир та те, що охоронець штовхав хлопця і з усієї сили бив в грудну клітину.. Підліток прийшов з батьками. На запитання батьків, що тут відбувається, відповів, що він не бив його, шукав відео для підтвердження своїх слів, але не знайшов", - йдеться у повідомленні далі.

Батьки звернулися до поліції. За інформацією прес-служба райуправління поліції, звернення було. На даний час проводиться перевірка, чи є факт нанесення тілесних ушкоджень та погроз. Попередня правова кваліфікаця - стаття 125 Кримінального кодексу України - нанесення легких тілесних ушкоджень.