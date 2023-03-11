Поліція затримала чоловіка, який захопив заручників в німецькій аптеці

І він, і його жертви неушкоджені.

Поліція затримала чоловіка, який захопив заручників в німецькій аптеці
© Getty Images

Поліція затримала зловмисника, який захопив заручників у одній з аптек на центральній вулиці німецького Карлсруе, та вимагав мільйон євро, повідомляє “Stuttgarter Zeitung”,

Підрозділи поліції особливого призначення здійснили штурм будівлі, внаслідок чого заручників було звільнено, а викрадача затримано. Поліцейська операція тривала через п'ять годин. Люди не постраждали.

«Підозрюваний злочинець наразі затриманий. Він неушкоджений. Постраждалі заручники також неушкоджені. Поліція перевіряє, чи були у затриманого спільники», – заявили в поліції, інформує ZN.ua.

За інформацією видання, викрадач був озброєний пістолетом, заручників було двоє. Ще кілька людей ховались у підсобці аптеки.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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