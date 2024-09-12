Молодша сестра Да Вінчі долучилася до батальону, який він створив

Молодша сестра Да Вінчі, Олександра Коцюбайла, приэдналася до лав ЗСУ.

Про це повідомила журналістка «Цензор.НЕТ» Віолетта Кіртока.

"Молодша сестра ДаВінчі, та, яка з двійні, Олександра, підписала контракт не просто з армією. А з 1-им окремим штурмовим батальйоном імені свого брата... Тим самим батальйоном, який створив Дмитро, і командуючи яким, загинув. Одночасно і пишаюся Сашою. І до мурах щемко", - написала журналістка.

Дмитро Коцюбайло (позивний «Да Вінчі») - український доброволець, лейтенант (посмертно), командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Збройних сил України. Перший доброволець, якому присвоєно звання «Герой України» прижиттєво.


Вікторія Рубан, Апостроф





Интересные новости
На Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході до супермаркетуНа Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході до супермаркету
На відомій ТБ-премії встановлено рекорд за нагородами для одного серіалу — про що вінНа відомій ТБ-премії встановлено рекорд за нагородами для одного серіалу — про що він
На фронті загинув кобзар Грицько ПапугаНа фронті загинув кобзар Грицько Папуга
"Я подарую тобі дитину": Ілон Маск відреагував на пост Тейлор Свіфт на підтримку Камали Гарріс"Я подарую тобі дитину": Ілон Маск відреагував на пост Тейлор Свіфт на підтримку Камали Гарріс
Молодша сестра Да Вінчі долучилася до батальону, який він створивМолодша сестра Да Вінчі долучилася до батальону, який він створив
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесі побили фітнес-тренера, який облаяв військовогоВ Одесі побили фітнес-тренера, який облаяв військового
Влітку відключення світла будуть частіше: який місяць стане для українців найтяжчимВлітку відключення світла будуть частіше: який місяць стане для українців найтяжчим
В Україну екстрадували організатора «схем для ухилянтів», який переховувався в ЄС
Помер поет Валерій Вінарський, який був "символом" Андріївського узвозуПомер поет Валерій Вінарський, який був "символом" Андріївського узвозу
У Франції під час романтичної вечері затримали боса італійської мафії, який втік із в'язниці за допомогою простирадлУ Франції під час романтичної вечері затримали боса італійської мафії, який втік із в'язниці за допомогою простирадл
У Дніпрі затримано патрульного, який здійснив смертельний постріл у агресивного водіяУ Дніпрі затримано патрульного, який здійснив смертельний постріл у агресивного водія
У Молдові озвучили подробиці щодо стрілка, який вбив в аеропорту Кишинева двох людейУ Молдові озвучили подробиці щодо стрілка, який вбив в аеропорту Кишинева двох людей
Молодша рідна дочка Анджеліни Джолі зробила рідкісний вихід у світ: як виглядає дівчинкаМолодша рідна дочка Анджеліни Джолі зробила рідкісний вихід у світ: як виглядає дівчинка
В Каліфорнії знайшли рештки актора Джуліана Сендза, який зник під час відпочинку в горахВ Каліфорнії знайшли рештки актора Джуліана Сендза, який зник під час відпочинку в горах
П’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафиП’яний чоловік, що накинувся на Раміну Есхакзай виявився рекетиром, який безнаказно "трусив" столичні мафи
Последние новости
Подгружаем последние новости