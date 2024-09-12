Молодша сестра Да Вінчі долучилася до батальону, який він створив

Молодша сестра Да Вінчі, Олександра Коцюбайла, приэдналася до лав ЗСУ.

Про це повідомила журналістка «Цензор.НЕТ» Віолетта Кіртока.

"Молодша сестра ДаВінчі, та, яка з двійні, Олександра, підписала контракт не просто з армією. А з 1-им окремим штурмовим батальйоном імені свого брата... Тим самим батальйоном, який створив Дмитро, і командуючи яким, загинув. Одночасно і пишаюся Сашою. І до мурах щемко", - написала журналістка.

Дмитро Коцюбайло (позивний «Да Вінчі») - український доброволець, лейтенант (посмертно), командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Збройних сил України. Перший доброволець, якому присвоєно звання «Герой України» прижиттєво.