У Молдові озвучили подробиці щодо стрілка, який вбив в аеропорту Кишинева двох людей

Громадянин Таджикистану вихопив табельну зброю поліцейського

Виконувач обов'язків Генпрокурора Молдови Іон Мунтяну розповів місцевим журналістам подробиці про стрілку, який убив двох людей в аеропорту Кишинева 30 червня, інформує ZN.ua .

За словами Мунтяну, стрільцем виявився громадянин Таджикистану, який поводився агресивно на прикордонному контролі. Правоохоронні органи Молдови не мають інформації, що він є учасником якогось військового чи злочинного угруповання, передає NewsMaker.

За даними прокуратури, під час прикордонного контролю та з'ясування мети візиту до Молдови, громадянин Таджикистану, який прилетів зі Стамбула, поводився агресивно, і не міг обґрунтувати мету свого візиту до Молдови. Під час супроводу до «стерильної зони», в якій він мав чекати зворотного рейсу, він вихопив табельну зброю у представника прикордонної поліції і зробив кілька пострілів. Загинуло двоє людей – поліцейський прикордонної поліції та співробітник служби безпеки аеропорту.

Прокуратура, попередньо, розглядає подію як «терористичний акт». Наразі стрілець перебуває у лікарні під цілодобовою охороною правоохоронців. Лікарі оцінюють його стан як важкий. Відповідно до законодавства Молдови, стрільцю загрожує довічний термін позбавлення волі.