На Черкащині СБУ запобігла вбивству сім'ї волонтерів

В Черкаській області Служба безпеки та Національна поліція запобігли замаху на сім’ю волонтерів: очільницю благодійного фонду, яка допомагає Силам оборони, та її чоловіка – демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на фронті.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Злочинна група за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку. Мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку.

Для вчинення злочину зловмисники підготували 4 саморобні вибухові пристрої, які спорядили порохом, гайками і запальними шнурами. У подальшому вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери.

Служба безпеки завчасно викрила злочинну групу і затримала двох її учасників «на гарячому», коли вони готувалися до проникнення у помешкання потерпілих, інформує Апостроф.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


Вікторія Рубан, Апостроф





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На Черкащині СБУ запобігла вбивству сім'ї волонтерівНа Черкащині СБУ запобігла вбивству сім'ї волонтерів
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