У Києві шахрай "хімічив" із бронежилетами: за обман волонтерів сяде на 8 років

У Києві співробітники поліції затримали шахрая, який обдурив волонтерів на суму майже півмільйона гривень.

Про це повідомила у Telegram прес-служба столичної міської прокуратури, інформує Апостроф.

За даними слідства, протягом березня-квітня 2022 року підозрюваний, переслідуючи свої корисливі інтереси, входив у довіру до представників волонтерських організацій - він розповідав, що може перевозити амуніцію та необхідні речі військовослужбовцям.

Зловмисник запропонував волонтеру, який власним коштом придбав 40 бронежилетів, 15 рацій, кровоспинні засоби та інші товари на суму майже 12,3 тис. євро, доставити це майно до Чернігова для подальшого розподілу між військовослужбовцями.

Отримавши від волонтера військове спорядження, шахрай його продав, а отримані від реалізації кошти привласнив собі. Так само він діяв з іншими волонтерськими організаціями в Києві: він обіцяв доставити з-за кордону дрони, але насправді вкрав у них гроші.

Загалом підозрюваний завдав збитків на суму майже півмільйона гривень. Коли його оголосили у розшук, він спробував втекти, але його затримали у Львові.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою – йому загрожує до 8 років позбавлення волі за ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).


Євген Устименко, Апостроф





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