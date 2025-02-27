Понад 10 років служби: начальник штабу "Азову" Кротевич залишає посаду

Начальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) залишає свою посаду після понад 10 років служби.

Про це повідомляють в "Азові".

Кротевич став частиною "Азову" у 2014 році та пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС та докладав зусиль для розвитку підрозділу, інформує Апостроф .

У 2021 році очолив штаб "Азову", а після початку повномасштабного вторгнення брав участь в управлінні обороною Маріуполя і був надійним помічником командира, зазначають у бригаді.

Після того як у вересні 2022 року Кротевич повернувся з російського полону, розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12 бригади "Азов". Зокрема координував дії бригади в боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року та докладав значних зусиль для забезпечення успішної оборони та контрнаступальних дій "Азову" на Кремінському та Торецькому напрямках.

"Азов" сформував мене, в першу чергу, як чоловіка та патріота своєї держави, за що я завжди буду вдячний підрозділу та всьому його колективу", - сказав Тавр.

Водночас чому Кротевич залишає посаду - поки що невідомо.

Богдан Кротевич є кавалером ордена Богдана Хмельницького III ступеня та ордена Данила Галицького.