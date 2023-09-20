Виїзд за кордон: чи потрібне приписне свідоцтво юнакам до 18 років

Роз'яснення дав експерт.

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через військову агресію Росії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Під час воєнного стану діють певні обмеження для виїзду чоловіків за кордон. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів «24 каналу», чи повинні мати юнаки до 18 років приписне свідоцтво для виїзду за кордон, інформує ZN.ua.

Виїзд за кордон: чи потрібне приписне свідоцтво юнакам до 18 років
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Експерт наголосив, що приписне свідоцтво не потрібне, оскільки факт перебування на військовому обліку для осіб віком до 18 років жодним чином не впливає на можливість перетину ними державного кордону.

«Пунктом 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою КМУ № 57 від 27.01.1995 року, визначено перелік документів, які надають право на перетин кордону вказаній категорії громадян. Відповідно пред'явлення приписного не вимагається і такі дії посадових осіб ДПСУ є незаконними», – сказав він.

Юрчак зауважив, що існують окремі випадки, коли прикордонники все ж намагаються заборонити виїжджати хлопцям за кордон, апелюючи до того, що особа не має приписного свідоцтва з 16 років.

У такому випадку існує два варіанти:

  • перший – уникнути потенційних проблем і отримати приписне заздалегідь;
  • другий – набратися терпіння та знання норм законодавства, щоб переконати прикордонників у власній правоті.

Юрист додав, що зараз особи у віці від 16 до 18 років мають право вільно залишати межі України.

«Тому будь-які прояви обмежень до таких осіб є неприпустимими. У разі ж зловживань, рекомендую звертатися на гарячу лінію (служба «Довіра») ДПСУ за телефоном: 1598. Окрім цього, ефективним важелем може бути дзвінок безпосередньо до керівника прикордонного загону», – пояснив експерт.

Він підкреслив, що для юнаків у віці 17 років немає обов'язку пред'являти приписне при перетині кордону, оскільки це незаконно.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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