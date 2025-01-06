"Бо мужики гурту за кордоном": мережу вразила гучна заява фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніної
Лідерка гурту The Hardkiss, співачка та ведуча Юлія Саніна на тлі давніх чуток про розпад колективу заявила про скасування концерту на київському стадіоні "Олімпійський". Це викликало бурхливе обговорення у мережі.
Заяву опубліковано на її сторінці в Instagram.
"Ми змушені були ухвалити це рішення через низку причин: продовження воєнного стану, нефункціонування стадіону, втрату актуальності події, а також гастрольну паузу самого гурту... Ми щиро перепрошуємо всіх слухачів, які чекали на цю зустріч. Для кожного з нас, для всієї команди це рішення було болючим, але необхідним. Ми визнаємо, що цей масштабний проєкт не витримав випробувань пандемією та війною", - йдеться у дописі.
У коментарях люди обговорюють, що причиною є те, що чоловіча частина гурту виїхала за кордон і не збирається повертатись.
У коментарях Саніна відповіла, що ніяких виступів гурту не буде і за кордоном.