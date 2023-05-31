Дочка Моніки Беллуччі з кучерявим укладанням вразила схожістю з мамою в молодості

Дочка Моніки Беллуччі потрапила до об'єктивів папараці в Римі. Дівчинку з кучерявим укладанням та у прозорій мереживній сукні порівняли з її мамою часів зйомок у фільмі "Малена".

Юна Малена: дочка Моніки Беллуччі з кучерявим укладанням вразила схожістю з мамою в молодості

18-річна Діва Кассель в Італії взяла участь у зйомці рекламного ролика для бренду Dolce & Gabbana, обличчям якого вона вже кілька років. Дія відбувалася у мальовничому місці неподалік історичного фонтану Треві.

У кадр папараці донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя потрапила у прозорій мереживній сукні, під яку одягла комплект чорної білизни, що складається з трусиків з високою посадкою і топа на тонких бретельках. Її образ завершили прості шкіряні шльопанці з логотипом Dolce & Gabbana та невелика сумочка.

Юна Малена: дочка Моніки Беллуччі з кучерявим укладанням вразила схожістю з мамою в молодості

Волосся Діві залишило в їхньому природному вигляді, лише злегка підкресливши її чарівні кучерики, а в макіяжі зробили грайливі котячі стрілки, а на губи нанесли яскраву червону помаду.

Дехто звернув увагу, що на нових фото дівчина виглядає так само, як її мама в молодості.

Зйомки проходили у досить бурхливій обстановці - за тим, як Кассель знімалася у рекламному ролику, спостерігала величезна кількість людей.

Юна Малена: дочка Моніки Беллуччі з кучерявим укладанням вразила схожістю з мамою в молодості

Крім модельної кар'єри, дочка Моніки Беллуччі планує піти стопами своїх знаменитих батьків. Її затвердили на участь у новому проекті Netflix "Леопард". Відомо, що зйомки історичного фільму відбуватимуться у сицилійських містах Палермо, Сіракузи та Катанії, а також в італійській столиці протягом наступних кількох місяців.

Нагадаємо, 58-річна Моніка Беллуччі в чорній облягаючій сукні похвалилася жіночними формами.


Анастасия Березовская, Тудей





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