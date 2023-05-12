Дружина Джорджа Клуні у білій сукні зі “сміття“ вразила виходом у Парижі

Амаль Клуні зробила рідкісний вихід у світ. Правозахисниця з'явилася в Парижі у незвичайній сукні із перероблених матеріалів.

Днями у французькій столиці відбувся захід Cartier Women's Initiative Awards, у рамках якого зі сцени виступила дружина одного із найбажаніших чоловіків Голлівуду. Вона говорила про важливість відстоювання прав жінок.

Амаль найчастіше для появи на килимовій доріжці вибирає вінтажне вбрання, як, наприклад, сукню-комбінацію від John Galliano або сукню Alexander McQueen 2000-х. Однак, для церемонії вручення нагород Cartier Women's Initiative Awards в Парижі 10 травня вона зробила вибір на користь дещо новенького - еко-сукні.

На заході дружина Джорджа Клуні була одягнена в сліпучу блискучу сукню з колекції від-кутюр Жюлі де Лібран осінь-зима 2022 року, прикрашену блискітками та пір'ям по краю. Паризький кутюр'є для створення своїх унікальних моделей використовує непотрібні матеріали, прагнучи скоротити кількість відходів.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Julie de Libran Paris (@juliedelibran)

Амаль Клуні єдина жінка, якій вдалося підкорити головного голлівудського красеня Джорджа. До 50 років він ходив холостяком, поки не зустрів її - надзвичайного юриста з модельною зовнішністю і ногами від вух. Їхнє весілля відбулося у 2014 році, а через три роки вони стали батьками двійнят.

Нагадаємо, дружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою у стилі 20-х років влаштувала вечірку у Нью-Йорку.