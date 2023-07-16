У Парижі померла акторка та співачка Джейн Біркін

Джейн Біркін знайшли у неї ж вдома.

У віці 76 років померла французька актриса та співачка Джейн Біркін, пише Le Parisien . За даними видання, акторку 16 липня знайшли мертвою у її будинку в Парижі. Вона нещодавно скасувала концерти через стан свого здоров’я, інформує ZN.ua .

© Кадр з фільму

«Я завжди була великою оптимісткою, і я розумію, що мені все ще потрібно трохи часу, щоб знову бути на сцені та з вами», – заявила вона у травні, оголосивши про скасування.

Біркін почала зніматися в кіно з 1965 року. Серед іншого вона зіграла у таких фільмах як «Басейн» режисера Жака Дерея. Її партнерами по «Басейну» були Ален Делон та Ромі Шнайдер. Також акторка знімалася в екранізації романів Агати Крісті «Вбивство на Нілі» та «Зло під Сонцем» з Пітером Устиновим. Також стала зіркою популярних комедій «Не упускай з уваги» з П'єром Рішаром і «Чудовисько» з Жаном-Полем Бельмондо.

У 1969 році Джейн Біркін записала знамениту пісню Je T'aime... Moi Non Plus. Пісня дала назву фільму Генсбура. Головну роль у фільмі також зіграла Біркін та була номінована за свою роботу на кінопремію «Сезар».