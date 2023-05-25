Оля Полякова перебуває на межі розлучення із чоловіком: співачка дала щире інтерв'ю

Оля Полякова зізналася, що її шлюб, як у багатьох, переживає нелегкі часи через війну. Зірка розповіла, чи збирається розлучатися з чоловіком та батьком двох своїх дочок.

“Відвикли один від одного“: Оля Полякова перебуває на межі розлучення з чоловіком

44-річна українська співачка одружена вже майже 20 років. Але війна внесла свої корективи до звичного устрою сім'ї Полякових. Як зазначає one.ua, зірка знаходиться на межі розлучення з Вадимом Буряковським.

Через російське вторгнення багато українських родин опинилися в розлуці. Жінки з дітьми поїхали за кордон, якщо чоловіки не пішли на фронт, то допомагали в тилу або охороняли житло. Розлучитися з коханим довелося і Олі Поляковій. Спочатку вона була в Італії, а потім повернулася до творчості. Зараз зірка активно їздить із концертами, збираючи кошти на допомогу країні.

“Відвикли один від одного“: Оля Полякова перебуває на межі розлучення з чоловіком

Через розлуку у зірки з чоловіком почалися проблеми - все ж таки це залишило негативний відбиток, але Полякова не впадає у відчай, маючи намір працювати, плануючи зберегти сім'ю.

"Будемо лагодити. Я розумію, що це не тільки я. Багато хто жил у розлуці, багато хто відвикнув один від одного. Треба звикати. Ніхто не залишився тим самим. Ніхто не залишився таким, як був раніше. Усі змінилися, у всіх змінилися сенси, у всіх змінилося життя", - розповіла в інтерв'ю для 1+1 Оля Полякова.

Заміжня зірка за українським бізнесменом Вадимом Буряковським, який на 16 років її старший. Разом вони виховують 18-річну Машу та 11-річну Алісу - обидві дівчинки зараз живуть і навчаються у Великій Британії.

Нагадаємо, Оля Полякова показала свою "дачу" під Києвом з дерев'яним будинком, скляною прибудовою та причалом.


Анастасия Березовская, Тудей





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