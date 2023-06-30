Оля Полякова розповіла про те, як її мало не вбили бандити

Оля Полякова пережила досвід, який ворогові не забажаєш. Співачці тоді було 16 років, і вона зв'язалася з бандитами.

У новому випуску шоу Маші Єфросініної "Дорослі дівчатка" українська співачка розповіла про події, почувши які не віриш своїм вухам.

Справа була у Вінниці у суворі 90-ті, коли переважно промишляли бандити. Саме з ними зв'язалася тоді ще 16-річна Оля - тільки завдяки правильно підвішеному язику вона залишилася цілою і неушкодженою.

"Мене і справді один раз вивозили в ліс, і відпустили. Але я пам'ятаю цю дорогу назад. Це був жах. Слава Богу, мене ніколи не ґвалтували. Якось мене завезли на дачу і я теж звідти йшла пішки. Я двічі вночі йшла, - розповіла Оля Полякова - У мене завжди був підвішений язик. Я з ними домовлялася, я могла психологічно домовитися. Я казала, що я незаймана, а то було правда, мені було 16 років... А один мене навіть колись вивіз і привіз додому і сказав: "Скажи своїй мамі що вона виховала класну дівку. Тому що я сіла і кажу: "Уяви, ти коли-небудь одружишся, у тебе народиться дочка, і хтось так само вчинить з нею".

Однак, це ще не все. За дурістю Оля Полякова в юності закрутила роман із поганим хлопцем, а коли вирішила від нього піти, то його дружки підпалили їй квартиру та побили її, після чого зірка провела три місяці у лікарні.

"Це були жахливі реалії 90-х років беззаконня", - розповіла зірка.

Нагадаємо, Оля Полякова показала перше за довгий час фото у бікіні. Зірка сильно схудла і стала виглядати на 10 років молодшою.