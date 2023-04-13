Камалія розповіла, що пішла від чоловіка-мільярдера через 20 років шлюбу

Величезною несподіванкою для фанатів стало повідомлення Камалії, що вона та її чоловік, пакистанський мільярдер розлучаються. Разом вони були понад 20 років та виховують двох дочок.

“Працювали над проблемами більше року“: Камалія розповіла, що пішла від чоловіка-мільярдера

Важливі новини виконавиця повідомила у соціальних мережах.

Перші чутки про проблеми пари з'явилися, коли українська співачка поїхала з Лондона, де перебувала разом із чоловіком та доньками з початку війни. Ходять чутки, що причиною стала сварка подружжя через дочку Захура від його колишньої дружини-росіянки. Однак, чи стало це причиною розлучення, невідомо.

“Працювали над проблемами більше року“: Камалія розповіла, що пішла від чоловіка-мільярдера

"З важким серцем ми просуваємося вперед порізно. Ми справжні люди з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами, - зазначила в публікації Камалія. - Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо один одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі, при цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабели”.

“Працювали над проблемами більше року“: Камалія розповіла, що пішла від чоловіка-мільярдера

Камалія зазначила, що 20 років вона з чоловіком були прикладом гармонійної української родини, і після розлучення планують стати для оточуючих прикладом ідеальних колишніх, які продовжують співіснувати навіть після розлучення.

Нагадаємо, Камалія розповіла про тяжку хворобу, яка змінює її зовнішність: "Я набрякаю як кулька".


Анастасия Березовская, Тудей





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