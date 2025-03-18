Німецький журналіст постояв у черзі за перепічкою та поділився враженнями від повернення в Київ

Німецький журналіст та фотограф Тілль Маєр опублікував кілька світлин з Києва, розповівши свої враження від повернення. З фото стає зрозуміло, що він вже встиг постояти в черзі за столичною перепічкою.

Кадри Маєр опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

"Варто трохи почекати, щоб скуштувати найкращу в місті «Київську перепічку». Приємно повернутися до Києва. Росіяни ніколи не зможуть забрати енергетику цього міста", - пише журналіст.

Тілль Маєр є німецьким журналістом, фотографом, відомий своїми репортажами з воєнних зон, зокрема з України. Він висвітлює теми військових конфліктів, гуманітарних криз і долі людей, які постраждали від війни. Його роботи часто публікуються в європейських медіа, а також він активно займається благодійними проєктами, допомагаючи ветеранам та постраждалим від війни.