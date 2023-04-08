У Київській області на міні підірвався трактор, поряд виявили ще кілька мін

Водій отримав поранення через вибух.

На території Київської області в суботу, 8 квітня, трактор підірвався на протитанковій міні, коли рухався полем. Водій транспортного засобу отримав поранення внаслідок вибуху, повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій регіону, інформує ZN.ua .

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За даними рятувальників, подія сталася в районі сіл Русанів і Світильня в Броварському районі. Після огляду на місці підриву та поряд було виявлено ще шість мін – удень представники піротехнічної групи працювали над їх знешкодженням.

У суботу двоє людей також отримали поранення через детонацію вибухонебезпечних предметів у Харківській області.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна потребує 37,4 мільярда доларів на гуманітарне розмінування усіх своїх територій, з яких $397 млн – лише у 2023 році. Він також анонсував нову державну політику в цій сфері через потребу пришвидшити очищення земель від вибухонебезпечних предметів.