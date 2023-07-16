На Харківщині трактор наїхав на російську протитанкову міну. Є постраждалий

У ДСНС закликали людей бути обережними.

В Ізюмському районі Харківщини трактор під час виконання сільськогосподарських робіт наїхав на ворожу протитанкову міну, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Як результат – тракторист зазнав травм.

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Тракторист підірвався на міні на околиці селища Андріївка. Постраждалого доставили до лікарні.

«Будьте максимально обережними та завжди пам’ятайте про високу мінну небезпеку. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – вкотре закликали рятувальники.