79-річний пенсіонер "замінував" кілька будинків через відключення світла: подробиці інциденту
У Дніпрі 27 січня, близько 15:00, 79-річний чоловік повідомив, що збирається підірвати 5 будинків.
Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
На такий вчинок дідуся спонукало те, що у нього вдома понад 5 годин не було світла.
Його знайшли правоохоронці. Вони склали протокол за хибний виклик.
Раніше повідомлялося, що підприємця з Одеси суд оштрафував на 17 тисяч гривень через генератор.
Його оштрафували за те, що він за гроші надавав відвідувачам доступ до свого копіцентру з увімкненим генератором під час відключення світла.
"Я кажу судді, що не розумію, який закон порушив, я зареєстрований як ФОП, а продажу електроенергії не було в принципі, це неможливо (для цього треба ліцензія і від 5 МВт виробітку). У мене є всі КВЕД, є основний вид діяльності і додаткові... Навіть не слухав. Мені так і не відповів ніхто, що я порушив", - написав фігурант справи.