79-річний пенсіонер "замінував" кілька будинків через відключення світла: подробиці інциденту

техогляд, поліція, штрафи, скрін

У Дніпрі 27 січня, близько 15:00, 79-річний чоловік повідомив, що збирається підірвати 5 будинків.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

На такий вчинок дідуся спонукало те, що у нього вдома понад 5 годин не було світла.

Його знайшли правоохоронці. Вони склали протокол за хибний виклик.

місце злочину, поліція

Раніше повідомлялося, що підприємця з Одеси суд оштрафував на 17 тисяч гривень через генератор.

Його оштрафували за те, що він за гроші надавав відвідувачам доступ до свого копіцентру з увімкненим генератором під час відключення світла.

"Я кажу судді, що не розумію, який закон порушив, я зареєстрований як ФОП, а продажу електроенергії не було в принципі, це неможливо (для цього треба ліцензія і від 5 МВт виробітку). У мене є всі КВЕД, є основний вид діяльності і додаткові... Навіть не слухав. Мені так і не відповів ніхто, що я порушив", - написав фігурант справи.

генератор, відключення світла, немає світла


Алексей Ионов, politeka.net





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