У Польщі через прорив дамби місто опинилося під водою

В Нижньосілезькому воєводстві Польщі місто Строне-Шльонське опинилося під водою через прорив дамби на річці Моравка.

Про це пише TVP Info.

Повідомляється, що річка вийшла з русла, а вода затопила будівлі. Район наразі практично недоступний. Людей евакуювали. Для допомоги в евакуації було направлено вертоліт Мі-17.

"Десять вулиць у центрі міста Клодзко (Нижньосілезьке воєводство) опинилися під водою. Глибина води в підтоплених кварталах у центрі міста коливається від 50 см до 1,5 метра", - зазначається у матеріалі.

Повідомляється, що зв’язок із мешканцями міста та прилеглих сіл ускладнений, у них немає світла та води.


Вікторія Рубан, Апостроф





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