Церемонію «Еммі» перенесли на січень наступного року через страйк у Голлівуді

Актори та сценаристи Голлівуду протестують проти використання штучного інтелекту.

Церемонію вручення премії «Еммі» вперше з 2001 року перенесли, тепер вона відбудеться у січні 2024 року, а не у вересні. Як повідомляє Variety, нова дата проведення церемонії – 15 січня, інформує ZN.ua.

Церемонію «Еммі» перенесли на січень наступного року через страйк у Голлівуді
"Еммі" цього року вручать у січні
© The Emmys/Twitter

Зазначається також, що володарів Creative Arts Emmy Awards, якою відзначають за визначні мистецькі та технічні досягнення, назвуть 6 та 7 січня. Це може спричинити конфлікт, оскільки на 7 січня вже призначено проведення церемонії вручення «Золотих глобусів».

Як зазначає видання, це перше перенесення церемонії вручення «Еммі» з 2001 року, коли її переносили через терористичну атаку 11 вересня та введення військ США до Афганістану.

Крім того, перенесення церемонії на 15 січня також зробить цю церемонію найраннішою церемонією вручення «Еммі» в історії премії.

Голлівудські актори вийшли на страйк вперше за 40 років, і вперше за 60 років вони страйкують разом зі сценаристами. Серед їхніх вимог – збільшення оплати праці, а також гарантії того, що штучний інтелект не використовуватиметься як їхня заміна.

За умовами страйку, учасники SAG (профспілка акторів) не можуть прослуховуватись на нові проєкти, а також відвідувати прем'єри, інтерв'ю, подкасти до завершених фільмів; брати участь у кінофестивалях та відвідувати церемонії нагородження та банкети, просувати проєкти у соціальних мережах.

Нагадаємо, серед номінантів на «Еммі» цього року випуск американського шоу My Next Guest («Наступний гість») телеведучого Девіда Леттермана, в якому він бере інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського. Роботу номінували у категорії Outstanding Hosted Nonfiction Series Or Special (Видатний нон-фікшн серіал або поспішав з ведучим).


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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