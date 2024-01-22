Премія «Еммі»: які серіали назвали найкращими цього року

Найбільше нагород здобули шоу «Спадкоємці» та «Ведмідь».

У Лос-Анджелесі відбулася 75 церемонія вручення премії «Еммі», яку відклали на чотири місяці через страйк акторів та сценаристів Голлівуду. Цього року тріумфаторами премії стали серіали «Спадкоємці» та «Ведмідь», повідомляється на сайті нагороди, інформує ZN.ua .

У Лос-Анджелесі вручили премію "Еммі" © EPA-EFE/CAROLINE BREHMAN

На церемонії також отримав Елтон Джон за програму Elton Live: Farewell From Dodger Stadium – запис останнього концерту музиканта в Північній Америці в рамках його прощального туру. Сер Елтон приєднався до почесного клубу EGOT – артистів, які здобули чотири престижні нагороди «Еммі», «Греммі», «Оскар» та «Тоні».

Повний перелік переможців

Найкращий драматичний серіал – «Спадкоємці»

Найкращий актор у драматичному серіалі – Кіран Калкін («Спадкоємці»)

Найкраща актриса в драматичному серіалі – Сара Снук («Спадкоємці»)

Найкращий комедійний серіал – «Ведмідь»

Найкращий актор у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Уайт («Ведмідь»)

Найкраща акторка у комедійному серіалі – Айо Едебірі («Ведмідь»)

Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі – Дженніфер Кулідж («Білий лотос»)

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі – Меттью Макфедієн («Спадкоємці»)

Найкращий міні-серіал – «Сварка»

Найкраща акторка у мінісеріалі – Елі Вонг («Сварка»)

Найкращий актор у мінісеріалі – Стівен Ян («Сварка»)

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі – Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі/антології – Нісі Неш-Беттс («Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера»)

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі/антології – Пол Уолтер Гаузер («Чорний птах»)

Найкраща режисура в драматичному серіалі – Марк Майлод («Спадкоємці»)

Найкраща режисура в комедійному серіалі – Крістофер Сторер («Ведмідь»)

Найкраща режисура у мінісеріалі/телефільмі – Лі Сон-Джин («Сварка»)