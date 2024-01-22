У Львові п'ятирічний хлопчик помер після видалення зубів - прокуратура веде розслідування

Дитина померла, не вийшовши з коми, що тривала більш як місяць.

У Львові у п'ятирічного хлопчика після видалення молочних зубів зупинилося серце, після цього дитина впала в кому, у якій перебувала понад місяць. Напередодні хлопчик помер, про це e Facebook повідомив його батько Віктор Пашник. Прокуратура спільно з поліцією ведуть розслідування у кримінальному провадженні, інформує офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua.

"За даними слідства, у грудні минулого року під час лікування зубів п'ятирічний хлопчик впав у кому. 17 грудня 2023 року за цим фактом було розпочато кримінальне провадження. На жаль, хлопчика врятувати не вдалося і 13 січня 2024 року він помер у лікарні", - йдеться в інформації прокуратури.

Раніше, у кінці грудня 2023 року батько хлопчика описував те, що сталося. За його словами, у день оперативного втручання дитина дуже протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії.

"За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор ТОВ "ОРІ ГРУП", який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення ВП "Лікарня святого Миколая" КНП "ТМО №1 м. Львова". Вже від лікуючого лікаря ВАІТ ВП "Лікарня святого Миколая» ми дізналися, що ситуація критична і що син перебуває у важкому стані. Лікарі ВП "Лікарня святого Миколая" повідомили, що під час стоматологічної операції в нашого сина була клінічна смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини. Після чергового обстеження лікуючий лікар повідомив, що мозок дитини мертвий і його життя підтримують лише апарати", - написав батько.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому здійснюється за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури. У межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій і висновків експертиз, які тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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