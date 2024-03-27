У Львові призупиняють опалювальний сезон: названо дату

У трьох містах України цього тижня завершать опалювальний сезон.

Опалювальний сезон у Львові планують призупинити із четверга, 28 березня, інформує пресслужба Львівської міської ради, інформує ZN.ua .

"Наразі опалювальний сезон не закінчуємо, а лише призупиняємо, з огляду на підвищення температури. Школи, садочки, лікарні, зможуть отримувати опалення на підставі звернень від керівників закладів", - наголосив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

За його словами, у разі зниження температури повітря подачу опалення буде відновлено.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомляв, що опалювальний сезон 2023-2024 в Україні, найімовірніше, завершиться наприкінці березня.