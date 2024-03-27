У Львові призупиняють опалювальний сезон: названо дату

У трьох містах України цього тижня завершать опалювальний сезон.

Опалювальний сезон у Львові планують призупинити із четверга, 28 березня, інформує пресслужба Львівської міської ради, інформує ZN.ua.

"Наразі опалювальний сезон не закінчуємо, а лише призупиняємо, з огляду на підвищення температури. Школи, садочки, лікарні, зможуть отримувати опалення на підставі звернень від керівників закладів", - наголосив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

За його словами, у разі зниження температури повітря подачу опалення буде відновлено.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомляв, що опалювальний сезон 2023-2024 в Україні, найімовірніше, завершиться наприкінці березня.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
У Львові призупиняють опалювальний сезон: названо датуУ Львові призупиняють опалювальний сезон: названо дату
Блок рекламы


Похожие новости
У Львові п'ятирічний хлопчик помер після видалення зубів - прокуратура веде розслідуванняУ Львові п'ятирічний хлопчик помер після видалення зубів - прокуратура веде розслідування
Опалювальний сезон в Києві через потепління не призупинятимутьОпалювальний сезон в Києві через потепління не призупинятимуть
Названо місто, яке прийме «Євробачення-2024»Названо місто, яке прийме «Євробачення-2024»
Спалахи гострої кишкової інфекції у Львові: названо причинуСпалахи гострої кишкової інфекції у Львові: названо причину
У Львові 15 осіб отруїлися в місцевих кафеУ Львові 15 осіб отруїлися в місцевих кафе
Про страшний та прекрасний вплив технологій: вийшов тизер нового сезону серіалу «Чорне дзеркало»Про страшний та прекрасний вплив технологій: вийшов тизер нового сезону серіалу «Чорне дзеркало»
У Львові скасували нічні богослужіння на ВеликденьУ Львові скасували нічні богослужіння на Великдень
У Львові шахраї пограбували захисника, який перебував на лікуванні: відібрали навіть взуття та курткуУ Львові шахраї пограбували захисника, який перебував на лікуванні: відібрали навіть взуття та куртку
Названо володарів премії Гільдії кіноакторів СШАНазвано володарів премії Гільдії кіноакторів США
Якої сили землетрус можуть витримати нові будинки у Києві, Одесі та ЛьвовіЯкої сили землетрус можуть витримати нові будинки у Києві, Одесі та Львові
Последние новости
Подгружаем последние новости