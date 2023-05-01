Про страшний та прекрасний вплив технологій: вийшов тизер нового сезону серіалу «Чорне дзеркало»

Новий сезон вийде на Netflix у червні.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер шостого сезону британського науково-фантастичного серіалу "Чорне дзеркало", перший сезон якого вийшов у 2011 році.

Про страшний та прекрасний вплив технологій: вийшов тизер нового сезону серіалу «Чорне дзеркало»

«Найнепередбачуваніший, який не піддається класифікації, несподіваний сезон», - йдеться в анонсі.

Судячи з тизера, у новому сезоні порушуються теми космосу, шоу-бізнесу, торгівлі, відносин із гаджетами.

Серед акторів, які з'являться у серіалі - Сальма Хайєк, Анджана Васан, Оден Торнтон, Клара Ругорд, Деніел Портман, Джон Ханна, Майкл Сірка, Моніка Долан, Міха'ла Херролд, Паапа Ессейду, Самуель Бленкін, Аарон Пол, Бен Барнс, Рорі Калкін, Енні Мерфі, Денні Рамірес, Зазі Бітз, Хімеш Патела, Кейт Мару, Джош Хартнет.

«Чорне дзеркало» розповідає про вплив нових технологій на життя та попереджає про смертельні небезпеки, якщо людство буде легковажно до них ставитись. Кожна серія – окрема історія, не пов'язана сюжетом з іншими.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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