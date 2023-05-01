Кетрін Зета-Джонс у прозорій мереживній сукні знову перетворилася на Мортішу з серіалу "Венсдей"

Британська актриса Кетрін Зета-Джонс зробила рідкісний вихід у світ. 53-річна зірка похвалилася своєю стрункою фігурою у прозорій мереживній сукні.

53-річна Кетрін Зета-Джонс у прозорій мереживній сукні знову перетворилася на Мортішу із серіалу “Венсдей“

Зірки серіалу "Венсдей" Дженна Ортега, Гвендолін Крісті та Кетрін Зета-Джонс возз'єдналися, щоб взяти участь в офіційній фотосесії ATAS у Hollywood Forever у Голлівуді, штат Каліфорнія. Актори, які зіграли Венсдей, Ларису Вімс та Мортішу, позували разом для фотографій на заході, і були справді раді бачити один одного.

Возз'єднання сталося незабаром після того, як стало відомо, що Netflix продовжив серіал на другий сезон. Поки що невідомо, хто зіграє у серіалі, але ходили чутки, що Ортега хотіла відмовитись від головної ролі у проекті.

53-річна Кетрін Зета-Джонс у прозорій мереживній сукні знову перетворилася на Мортішу із серіалу “Венсдей“

На килимовій доріжці Кетрін Зета-Джонс з'явилася в дивовижному образі. Її вибір упав на чорну сукню з довгою спідницею та напівпрозорим мереживним верхом з відкритою лінією плечей та довгими рукавами від RASARIO. Також вона одягла темні туфлі з гострим носком на тонких ремінцях. Волосся залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.

53-річна Кетрін Зета-Джонс у прозорій мереживній сукні знову перетворилася на Мортішу із серіалу “Венсдей“

"Час сім'ї! Це було фантастично возз'єднатися з моєю родиною Аддамс минулого вечора у Голлівуді", - зазначила 53-річна актриса.

Нагадаємо, актриса Кетрін-Зета Джонс викликала фурор своєю фотографією в молодості. Шанувальники звернули увагу, що Зендая дуже походила на актрису.


Анастасия Березовская, Тудей





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