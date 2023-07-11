Повторна мобілізація: кого зі звільнених військовослужбовців знову призивають до ЗСУ

В Україні триває мобілізація, під час якої армійські лави поповнюють чоловіки до 60 років. Стало відомо, що звільнених військовослужбовців знову можуть призвати до ЗСУ.

Повторна мобілізація: кого зі звільнених військовослужбовців знову призивають до ЗСУ

В українському законодавстві перестала працювати норма щодо відстрочки від служби. Йдеться про чоловіків, які, у дружин яких є батьки з інвалідністю. Їм більше не вдасться уникнути призову до армії. Про це повідомив юрист Андрій Межирицький.

За словами правозахисника, ситуація для цієї категорії осіб кардинально змінилася. Тепер таких українців, якщо вони не мають інших причин для строчки від служби, можуть мобілізувати повторно – через шість місяців після звільнення в запас.

Таким чином, чоловікові не дадуть відстрочку від служби, якщо один із членів його сім'ї може піклуватися про осіб з інвалідністю.

"У такій ситуації військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації лише у двох випадках. Або якщо його дружина, яка має батьки-інваліди, сама має інвалідність (тут працюватиме вже інша підстава), або якщо її буде визнано непрацездатною", - зазначив Межирицький.

Військовозобов'язаному в такому разі можуть надати відстрочку від служби з двох причин: його дружина також має інвалідність або вона визнана непрацездатною.

Повторна мобілізація: кого зі звільнених військовослужбовців знову призивають до ЗСУ

Нагадаємо, що військовий стан та мобілізація було запроваджено в Україні 24 лютого 2022 року. Вони діятимуть попередньо до 18 серпня. Після цього їх можуть продовжити ще 90 днів.

Раніше повідомлялося, чому в Україні можуть не випустити за кордон юнаків віком до 18 років.


Леся Ловіцька, Тудей





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