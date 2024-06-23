У Луцьку напали на військовослужбовців з газовим балончиком

21 червня у Луцьку на працівників ТЦК та СП напали, застосувавши проти них газовий балончик. Особи нападників вже вдалося встановити – вони понесуть відповідне покарання.

Матеріал підготував "Апостроф", інформує Апостроф .

Оперативне командування "Захід" в Telegram-каналі повідомило, що у Луцьку на військовослужбовців напали, використовуючи газовий балончик. Інцидент трапився вранці з військовослужбовцями, котрі повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП після тривалої реабілітації.

"Сьогодні вранці військовослужбовців, що приймали участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення нищили окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП", – повідомляє ОК "Захід".

Речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла "Суспільному", що військові не отримали значних травмувань, медична допомога їм також не знадобилася.

Зауважується, що особи нападників вже встановлені – вони понесуть відповідне покарання.