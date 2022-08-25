"Одеса завжди розмовляла російською": у пологовому будинку напали на відвідувача через українську мову

На лідера одеської рок-групи Друже Музико, педагога Максима Трубнікова вчинили напад на території пологового будинку № 7 в Одесі через суперечку щодо української мови.

Про це повідомив волонтер, аналітик StateWatch Роман Стеблевський у Facebook, опублікувавши розповідь друга постраждалого.

Він розповів, що 23 серпня у Максима Трубнікова народилася дочка. Чоловік домовився з дружиною, щоб вона показала дитину у вікно, і наступного дня попрямував до пологового будинку разом із старшою дочкою Квітославою, якій три роки.

Коли вони вже були на території пологового будинку, стався конфлікт із місцевим охоронцем.

«Пройшли через відчинені ворота двору і попрямували у бік того вікна. Раптом звідкись вискочило „тіло“ якогось охоронця, який без жодних пояснень став у грубій формі, при трирічній дитині, кричати, щоб Максим забирався геть за ворота. Власне, як потім з'ясувалося, на воротах, які були відчинені навстіж, через які їздили автомобілі, ходили інші люди, висіла табличка про заборону входу.

Проте почувши відповідь з поясненнями державною, українською мовою, „тіло“ почало обурюватись і кричати, що мовляв, „панаєхали“, „нє панімаю“, „Адєса завжди розмовляла російською“. Тобто, у День Незалежності України, в українській Одесі, якесь сепарське „тіло“ почало повчати корінного одесита, як йому розмовляти на своїй землі, у своїй країні», — розповів учасник гурту Друже Музико та військовослужбовець Jim Hawckins, друг постраждалого.

Більше того, охоронець накинувся на чоловіка у присутності дитини. Постраждалий звернувся до правоохоронців.

«Це спонукало Максима Валерійовича висловити свою думку щодо цього, на що „тіло“ взагалі розжарилося, і дозволило собі розпустити руки. Нагадую, цей психопат напав на нашого побратима у присутності малолітньої доньки, без особливих пояснень. Усі зафіксували камери спостереження, пологовий будинок № 7. Наразі заява в поліції», — додав військовий.

У пологовому будинку №7, на території якого стався напад, повідомили, що охоронця було звільнено. У той же час причиною називають не бійку.

«Співробітник, який не дотримувався робочого місця Закону України Про забезпечення функціонування української мови як державної, звільнений», — йдеться у коментарі.