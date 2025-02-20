Український танцюрист Влад Яма у США потрапив до мему на тлі скандальних заяв Трампа

Український співак Іван Марунич на тлі скандальних заяв президента США Дональда Трампа пожартував над українським хореографом Владом Ямою, який на початку повномасштабної війни втік з України жити в Сполучені Штати.

На своїй сторінці у Facebook Марунич обіграв відомий мем про "помиральну яму".

Нагадаємо, фраза "помиральна яма" означає тривожний психологічний стан, близький до "все пропало". Цей мем виник з мультфільму "Мадагаскар". За сюжетом, коли жираф Мелман з друзями опинилися на безлюдному острові, він не придумав нічого кращого, ніж вирити собі яму й помирати у ній від безнадії.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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