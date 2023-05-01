Влад Яма у США закликав триматися і нарвався на хейт українців: фото

Влад Яма в черговий раз нарвався на критику після одного з останніх постів, який він оприлюднив у соцмережі. На тлі масових ракетних атак росіян по Україні хореограф вирішив "підтримати" своїх співвітчизників та виклав публікацію на цю тему, однак людей обурив вчинок чоловіка.

"Тримаємось", - написав знаменитість у Instagram та опублікував фото, зроблене під час знімань одного з українських шоу. У коментарях користувачі мережі не зрозуміли такого заклику танцюриста і висловилися з приводу цієї ситуації, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/vladyama_official


Любов Блажко, Апостроф





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