За кордон за $9 тисяч: ДПСУ схопила українців під час втечі до Угорщини

Працівники Державної прикордонної служби затримали двох чоловіків призовного віку, які, заплативши по 9 тисяч доларів, планували втекти до Угорщини, інформує Апостроф .

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.

Зазначається, що йдеться про затримання жителів Харківської та Тернопільської областей. Втікачі, переодягнуті у військову форму, намагались цим відвернути увагу прикордонників, однак марно.

"Двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину затримали учора прикордонники відділення "Велика Бийгань" Мукачівського загону", - розповіли у ДПСУ.

Чоловікам залишалося фактично 100 метрів до державного кордону, як працівники прикордонної служби затримали порушників.

Їх доправили у прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адмінправопорушення.

Невдовзі правову оцінку їхнім діям надасть суд, додали у пресслужбі ДПСУ.