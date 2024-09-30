За кордон за $9 тисяч: ДПСУ схопила українців під час втечі до Угорщини
Працівники Державної прикордонної служби затримали двох чоловіків призовного віку, які, заплативши по 9 тисяч доларів, планували втекти до Угорщини, інформує
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ.
Зазначається, що йдеться про затримання жителів Харківської та Тернопільської областей. Втікачі, переодягнуті у військову форму, намагались цим відвернути увагу прикордонників, однак марно.
"Двох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину затримали учора прикордонники відділення "Велика Бийгань" Мукачівського загону", - розповіли у ДПСУ.
Чоловікам залишалося фактично 100 метрів до державного кордону, як працівники прикордонної служби затримали порушників.
Їх доправили у прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адмінправопорушення.
Невдовзі правову оцінку їхнім діям надасть суд, додали у пресслужбі ДПСУ.