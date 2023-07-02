У Німеччині відзначили український народ премією
Вручення премії імені Льва Копелева відбудеться у жовтні.
У Німеччині у жовтні відбудеться вручення премії імені Льва Копелева за мир і права людини, якою нагородили весь український народ. Нагороду вручать меру Києва Віталію Кличку та його брату Володимиру Кличку, парамедикині Юлії "Тайрі" Паєвській та Харківській правозахисній групі, інформує
Про це повідомила пресслужба Фонду Льва Копелева у п'ятницю, 30 червня, повідомляє
"Лев Копелев, який народився та виріс у столиці України Києві, присвятив своє життя боротьбі за мир та права людини. Ми впевнені у тому, що сьогодні він би рішуче став на захист України, своєї Батьківщини. На його Батьківщині мужній український народ захищає демократію, права людини та власну свободу проти російської агресії", - йдеться у повідомленні.
Вручення премії відбудеться 22 жовтня у центральному залі Кельнської регіональної ощадної каси. З урочистою промовою виступить депутат та колишній президент Бундестагу Вольфґанґ Шойбле. Премія Копелева вручається Форумом Лева Копелева в Кельні, починаючи з 2001 року, і не передбачає грошової винагороди.