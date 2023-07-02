У Німеччині відзначили український народ премією

Вручення премії імені Льва Копелева відбудеться у жовтні.

У Німеччині у жовтні відбудеться вручення премії імені Льва Копелева за мир і права людини, якою нагородили весь український народ. Нагороду вручать меру Києва Віталію Кличку та його брату Володимиру Кличку, парамедикині Юлії "Тайрі" Паєвській та Харківській правозахисній групі, інформує ZN.ua .

Про це повідомила пресслужба Фонду Льва Копелева у п'ятницю, 30 червня, повідомляє DW .

"Лев Копелев, який народився та виріс у столиці України Києві, присвятив своє життя боротьбі за мир та права людини. Ми впевнені у тому, що сьогодні він би рішуче став на захист України, своєї Батьківщини. На його Батьківщині мужній український народ захищає демократію, права людини та власну свободу проти російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Вручення премії відбудеться 22 жовтня у центральному залі Кельнської регіональної ощадної каси. З урочистою промовою виступить депутат та колишній президент Бундестагу Вольфґанґ Шойбле. Премія Копелева вручається Форумом Лева Копелева в Кельні, починаючи з 2001 року, і не передбачає грошової винагороди.