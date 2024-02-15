У Німеччині викрили десятки румунів, які видавали себе за українських біженців
Вони отримували гроші, житло та допомогу.
Десятки румунів видавали себе за українців у Німеччині, отримували гроші та житло,
Румуни, які вдавали з себе українців, приходили в місця, де влада пропонувала допомогу біженцям. Вони говорили, що виїхали із охопленої війною країни та потребують підтримки.
Відтак їх забезпечували житлом, їжею і постійною допомогою. Однак зрештою кілька волонтерів помітили, що багато хто з біженців не розмовляє українською мовою. Це привернуло увагу і стало причиною розслідування, за підсумками якого з'ясувалося, що лише на південному заході зафіксовано понад 1300 осіб, які не є вихідцями з України, але вдавали з себе українців.
Серед них багато і румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброзичливістю влади в Берліні.
За даними Ради Європи, Німеччина є однією з країн, яка прийняла у себе понад мільйон українців. Тимчасовий захист для громадян України діятиме до 4 березня 2025 року.