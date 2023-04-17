«Євробачення-2023»: хто з українських зірок виступить у фіналі конкурсу

Шоу відбудеться у Ліверпулі вже за місяць.

Стало відомо, хто з українських артистів виступить у фіналі «Євробачення-2023», який відбудеться у Ліверпулі від імені України 13 травня. Як повідомляє «Суспільне» , на сцену піднімуться українські зірки «Євробачення», інформує ZN.ua .

Стало відомо, хто виступить у фіналі "Євробачення" © Суспільне мовлення

Серед них – переможці минулого року Kalush Orchestra, а також гурт Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka. Відзначається, що творча команда Суспільного мовлення працює над творчими елементами трьох прямих ефірів разом з креативною командою ВВС.

Гранд-фінал цьогорічного конкурсу відкриють переможці «Євробачення-2022» Kalush Orchestra з виступом під назвою «Голоси нового покоління».

«Ми чекали на наш виступ у Ліверпулі відтоді, як минулого року його оголосили містом проведення конкурсу. Це місто з всесвітньо відомою музичною спадщиною, і ми щасливі, що нарешті можемо оголосити, якою честю для нас буде виступити там. Хоча ми засмучені, що не змогли привезти «Євробачення» до нашої країни, ми вдячні Великій Британії за те, що вона приймає цей конкурс від нашого імені. Ми виступимо задля кожного українця, щоб нагадати, що кращі часи й перемога нашої країни ще попереду, а також щоб показати світові, за що бореться Україна», — заявили учасники гурту.

Під час Параду прапорів 26-ти країн-фіналістів цьогорічного шоу на сцену вийдуть українські зірки «Євробачення»: Jamala, Verka Serduchka, Тіна Кароль та гурт Go_A. Вони виступлять перед 160 мільйонною аудиторією конкурсу та виконають свої конкурсні пісні в новому аранжуванні у поєднанні з класичними британськими хітами.