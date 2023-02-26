Подавилася, але вирішила доїсти всю тарілку млинців: росіянка загинула під час конкурсу

На конкурсі з поїдання млинців в Омській області померла жінка.

Повідомляється, що вона подавилася, але продовжила їсти, щоб перемогти, повідомляє російський телеграм-канал "База".

"Олійна трагедія сталася в санаторії «Комунальник». Там на честь проводів зими влаштували конкурс, і під час змагання 38-річна Тетяна подавилася одним із млинців. Втім, цю жінку не зупинило — вона вирішила доїсти всю тарілку, а потім раптом посиніла і почала задихатися", - йдеться у повідомленні.

Навколишні спробували самотужки відкачати Тетяну, але це не допомогло. Незабаром на допомогу прийшов черговий лікар санаторію, який теж уже не зумів нічого зробити.

На місце під'їхала швидка, але медикам залишалося лише констатувати смерть росіянки.

Зокрема, студенти не хочуть ходити на лекції доктора наук, оскільки вона викладає пари російською. Свою позицію вони виклали керівництву факультету.

Декан факультету додала, що цього року у викладачки завершується контракт, продовжувати його не будуть. Тому просять студентів порозумітися з нею. Якщо цього зробити не вдасться, будуть шукати інші шляхи вирішення питання.