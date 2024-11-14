На війні загинула медикиня з "Госпітальєрів" на псевдо "Альпака"

Під час виїзду на евакуацію за пораненими загинула медикиня батальйону "Госпітальєри" Марія-Христина Двойнік на псевдо "Альпака", інформує Апостроф .

Про це повідомила 14 листопада засновниця батальйону Яна Зінкевич.

"Вчора під час виїзду на евакуацію за пораненими трагічно загинула наша посестра Альпака, Двойнік Марія-Христина. Вона не не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців - шанс на порятунок.

Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону. Світла пам'ять нашій сміливій посестрі Альпаці. Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в наших серцях. Її подвиг ніколи не буде забутий. Вклоняємось за кожне врятоване життя у цій війні. Герої гинуть, рятуючи інших Честь", - написала Зінкевич.

"Лиш у вересні я із подругою Альпакою був на одному такмед курсі у Госпітальєрів. Лише нещодавно вона писала у наш чат. Вчора вона загинула під час виїзду за пораненими", - написав журналіст Дмитро Малишко.