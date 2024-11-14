На війні загинула медикиня з "Госпітальєрів" на псевдо "Альпака"

Під час виїзду на евакуацію за пораненими загинула медикиня батальйону "Госпітальєри" Марія-Христина Двойнік на псевдо "Альпака", інформує Апостроф.

Про це повідомила 14 листопада засновниця батальйону Яна Зінкевич.

"Вчора під час виїзду на евакуацію за пораненими трагічно загинула наша посестра Альпака, Двойнік Марія-Христина. Вона не не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців - шанс на порятунок.

Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону. Світла пам'ять нашій сміливій посестрі Альпаці. Вона залишила по собі теплі спогади, які будуть жити в наших серцях. Її подвиг ніколи не буде забутий. Вклоняємось за кожне врятоване життя у цій війні. Герої гинуть, рятуючи інших Честь", - написала Зінкевич.

"Лиш у вересні я із подругою Альпакою був на одному такмед курсі у Госпітальєрів. Лише нещодавно вона писала у наш чат. Вчора вона загинула під час виїзду за пораненими", - написав журналіст Дмитро Малишко.


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
У Вакарчука стався конфуз з GrammyУ Вакарчука стався конфуз з Grammy
ТЦК виключив з обліку тільки на папері: в українців почались проблеми з рєстром призовниківТЦК виключив з обліку тільки на папері: в українців почались проблеми з рєстром призовників
"Роман, від якого око смикається": твір лауреатки Букера образив українців"Роман, від якого око смикається": твір лауреатки Букера образив українців
В Одесі співробітники ТЦК затримали священника УПЦ МП: у мережі вказали на цікавий нюансВ Одесі співробітники ТЦК затримали священника УПЦ МП: у мережі вказали на цікавий нюанс
"Мій другий дім": Ектор відреагував на пошкодження павільйону "МастерШеф" через атаку росіян"Мій другий дім": Ектор відреагував на пошкодження павільйону "МастерШеф" через атаку росіян
Блок рекламы


Похожие новости
Чоловік доньки Ірини Фаріон загинув на війніЧоловік доньки Ірини Фаріон загинув на війні
На війні загинув відомий "госпітальєр": у мережі хвиля смуткуНа війні загинув відомий "госпітальєр": у мережі хвиля смутку
"Дуже довго стукали": дружина Ярослава загинула у Києві прямо під укриттям"Дуже довго стукали": дружина Ярослава загинула у Києві прямо під укриттям
Подавилася, але вирішила доїсти всю тарілку млинців: росіянка загинула під час конкурсуПодавилася, але вирішила доїсти всю тарілку млинців: росіянка загинула під час конкурсу
Брат Ірини Федишин загинув на війніБрат Ірини Федишин загинув на війні
І знову газ: у Чернівцях під час вибуху у житловому будинку загинула дитина, багато постраждалих - фотоІ знову газ: у Чернівцях під час вибуху у житловому будинку загинула дитина, багато постраждалих - фото
Жінка загинула прямо на могилі чоловіка: з'ясувалися обставиниЖінка загинула прямо на могилі чоловіка: з'ясувалися обставини
На війні проти Росії загинув друг українського олімпійського чемпіонаНа війні проти Росії загинув друг українського олімпійського чемпіона
Українець приніс додому вибухівку і все обернулося трагедією: загинула родина з дитиною, фотоУкраїнець приніс додому вибухівку і все обернулося трагедією: загинула родина з дитиною, фото
"Сталася біда": у США трагічно загинула біженка з України, залишилося троє дітей"Сталася біда": у США трагічно загинула біженка з України, залишилося троє дітей
Последние новости
Подгружаем последние новости