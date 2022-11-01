На війні проти Росії загинув друг українського олімпійського чемпіона

На війні проти російських окупантів загинув друг олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка Іван Самовюк.

"Знову втрата серед хлопців, з якими ділили килим. Самовюк Іван Григорович, 35-а бригада морської піхоти, 137-й Окремий батальйон Морської піхоти, молодший лейтенант, командир взводу (командир штурмової групи), загинув 25.10.2022 р. під час бойових дій у Херсонській області. 11 років разом займалися боротьбою. Вічна пам'ять Герою!" - Написав Жан у Facebook.

Нагадаємо, що на літній Олімпіаді-2020 у Токіо Жан Беленюк став володарем єдиної золотої медалі України.

24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Окупувати Херсон російським загарбникам вдалося ще на початку березня 2022 року. Наразі українська армія проводить контрнаступ на Херсонщині і вже зуміла звільнити низку населених пунктів.